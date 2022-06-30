Pandemi hastanesi, kadın doğum ve çocuk hastanesi olarak hizmete girdi

Şırnak’ta pandemi hastanesi olarak kullanılan ek hizmet binası, salgının etkisini yitirmesiyle kadın doğum ve çocuk hastanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Özdemir, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında kentte alınan tedbirler çerçevesinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren ek hizmet binasının Covid-19 servislerine dönüştürüldüğünü anımsattı. Dr. Özdemir, “Salgının etkisini yitirmesine bağlı olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin Çocuk Hastalıkları poliklinikleri ve Çocuk Hastalıkları servislerini bilindiği üzere daha önce hizmete açmıştık. Gerekli çalışmalar yapılarak Kadın Doğum Poliklinikleri ve Kadın Doğum Servisleri de bu hafta hizmet vermeye başladı. Hastanemiz servis ve yoğun bakım üniteleri dahil 100 yataklı olup, 18’i yeni doğan, 12’si genel ve 10’nu çocuk yoğun bakım olmak üzere 40 adet yoğun bakım, 2 ameliyathane, 8 doğum salonu ve 60 adet servis yatağı ile hizmet açıldı. Ayrıca hizmet binamızda yeni açtığımız Çocuk Acil Servisinin de hizmet vermeye başladığını belirtmek isterim” dedi.