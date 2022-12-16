Okul öncesi eğitimde Şırnak’ta tarihi rekor

Şırnak’ta 5 yaş gurubunda okul öncesi eğitimde okullaşma oranı 99,12’ye yükseldi.

Şırnak merkez ve bağlı ilçelerinde ’Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi’ çerçevesinde 5 yaş okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 99.12’ye ulaştı. Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi ve il genelindeki okullaşma oranı ile ilgili açıklama yapan Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, ”Okul öncesi eğitime erişimde arz kapasitesi oluşturulabilmesi durumunda öğrencilerin bilişsel ve bilişsel olmayan becerilerini geliştirip eğitimin kalitesine, okullar arası başarı farkının ve ilkokulda çocukların hazır bulunuş düzeyi farklarının azaltılmasına çok önemli katkı sağlamaktadır. Bu hedef çerçevesinde Şırnak İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak çok kısa sürede çok hızlı bir şekilde mesafe alabilme imkanına kavuştuk. Böylelikle 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yüzde 99,12’ye çıkmış oldu. Süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. Anaokullarının yapılacağı yerler ve arsa belirleme çalışmaları devam ediyor, bu çalışmalar da kısa sürede tamamlanacaktır” diye konuştu.