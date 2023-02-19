OGM’den deprem bölgesine yakacak odun yardımı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen büyük çaplı yıkıcı depremlerden etkilenen bölgelerin yakacak ihtiyacı karşılanıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Şırnak’tan Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’e yaklaşık 720 ton odun gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlarca depremzede vatandaşların acil ısınma ihtiyacının karşılanması yönünde bölgeye yardımlarda bulunuldu. Bu çerçevede OGM tarafından deprem bölgesine odun dağıtımı yapılmaya devam ediyor. Odunlar çuvalla alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Şırnak Valiliği koordinesinde Orman Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep illerine 720 ton odunun gönderildiği illerdeki ihtiyaca göre yardımların devam edileceği belirtildi.