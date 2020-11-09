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Mülkiye Başmüfettişi Aktaş, Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ile bir araya geldi
VALİ MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ HAMDİ BİLGE AKTAŞ VE BERABERİNDEKİ HEYET CİZRE KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DAVUT SİNANOĞLU İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA İLÇENİN TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
ŞIRNAK 09.11.2020, 13:15
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Vali Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş, Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nu ziyaret etti.
Çeşitli görüşme ve denetlemeler için Cizre’de bulunan Vali Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş, Polis Başmüfettişi Asım Dursun ve Jandarma Albay Osman Delen, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu ile makamında bir araya geldi. Görüşmede Kaymakam Sinanoğlu Aktaş’a kentin son durumu hakkında bilgi verdi.
Heyet Kaymakam Sinanoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Cizre’nin tarihi mekanlarını gez dikten sonra ilçeden ayrıldı.