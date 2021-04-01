Minik öğrenciler Cizre Emniyet Müdürlüğünü gezdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin daveti üzerine kuruma gelen öğrenciler İlçe Emniyet Müdürlüğünü gezip, Emniyet Müdürü Eren Öztürk ile bir araya geldi.

Terör olaylarının son bulduğu, huzur ve güvenliğin hakim olduğu Şırnak’ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin daveti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına gelen Ahmet-i Hani ile Menderes İlk ve Ortaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü gezip, Emniyet Müdürü Eren Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Makamında Cizreli öğrencileri ağırlayan Öztürk, çocuklarla bol bol sohbet edip, hayallerindeki meslek ve geleceğe dair planlarla ilgili sohbet edip gençlere tavsiyelerde bulundu.

Öztürk, ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verdi.