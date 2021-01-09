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Memur-Sen Şırnak heyeti sağlık çalışanları ile görüştü
Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı ve beraberindeki iş kolu üyeleri, Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş ile görüşüp pandemi süreci ve bölgenin sağlık hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
ŞIRNAK 09.01.2021, 16:26
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Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı ve beraberindeki iş kolu üyeleri, Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş ile görüşüp pandemi süreci ve bölgenin sağlık hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü makamında gerçekleştirilen görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, ülke genelinde olduğu gibi Şırnak’ta da sağlık çalışanlarının kahramanlıkları ve yüksek performanslı özverili çalışmalarına değinildi. Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı Hastane Müdürlüğü görevine getirilen Gıyasettin Ucaş’a görevinde başarılı olması dileklerinde bulundu.Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş ise Memur-Sen ailesinin tek vücut olarak milli değerlere bağlı bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi. Ucaş, "Ben de bu ailenin bir bireyi olarak üzerime düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye ve hizmet etmeye gayret ediyorum. Memur-Sen Şırnak yönetiminin ziyareti beni fazlası ile memnun etmiştir" dedi.
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