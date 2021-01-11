Mehmetçikten yaşlılara ziyaret

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Uludere’de Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığında görevli askerler hasta ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadı. Mehmetçikler, yaşlılarla sohbet edip dertlerini dinleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vatandaşlar, ziyaretlerinden dolayı Mehmetçiklere teşekkür etti.