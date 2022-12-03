Makaslar özel çocukların güzelliklerine güzellik kattı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde özel çocuklar eğitim gördükleri kurumda tıraş edildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Cizre’de de farklı etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi kuaförlük bölümünde usta öğreticileri tarafından özel çocuklar tıraş edildi. Usta öğreticiler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel öğrenciler için el ele vererek onların saç bakım ve tıraşlarını yaptı.

Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen etkinliğe katılan Cizre Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlit Gayırinal, ”Engelli insanlarımızın 3 Aralıkta değil, her zaman yanlarındayız. Bugün de hem engelli çocuklarımızla vakit geçirmek hem de bir nebzede olsa onları mutlu etmek için bir araya geldik. Bu vesile ile bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür ederim" dedi.