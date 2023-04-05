Kurslarda eğitim alan öğrenciler belgelerini aldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kurslarda eğitim alan öğrenciler ailelerine konser verdikten sonra belgelerini aldı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde milli eğitim müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan piyano kursuna 40 öğrenci eğitimlerini tamamladıktan sonra ailelerine minik bir konser verdikten sonra belgelerini aldı. Yaşları 9 ile 14 arasında değişin öğrenciler ilk defa piyano dersi aldıktan sonra konser vermenin heyecanını yaşadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım öğrencilere kurs bitirme belgesini takdim etti. Yıldırım, "Öğrencilerimizin azmi sonrası belgelerini almaları bizi mutlu etti. Bizlere güzel bir konser verdiler eğitmen arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.