Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasının finali yapıldı

Şırnak ve ilçelerinde imam hatip okulları arasında düzenlenen "Genç Nida Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması"nın il finali Cizre ilçesinde gerçekleşti.

İmam hatip ortaokulları arasında düzenlenen Genç Nidâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması il finali, Cizre Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı. Programa Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, İlçe Müftülük Şube Müdürü Mehmet Karataştan, Koordinatör Okul Müdürü İlhan Erdoğan, okul müdürleri ve veliler katıldı. Öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’i en iyi şekilde

okumak ve dereceye girmek için büyük çaba gösterdi. Yarışmada kız kategorisinde Silopi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Şeyma İslamoğlu birinci olurken, Cizre Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Amine Yalgettekin ikinci oldu. Yarışmanın üçüncüsü ise Şırnak merkezden Meşeiçi Şehit Bülent Deveci İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Esra Kurt oldu.