Köy okullarındaki öğrencilere saç bakımı

Şırnak’ın Cizre ilçesin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı usta öğretici ve kursiyerler tarafından köy okullarında eğitim gören öğrencilerin saç kesimi ve bakımı yapıldı.

Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından köy öğrencilerine yönelik organize edilen saç kesim ve bakımına öğrenciler, büyük ilgi gösterdi. Kuaförlük kursu usta öğreticileri ve kursiyerler, köy çocukları için kolları sıvadı.

Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, kuaförlük kursu usta öğreticileri ve ustalık seviyesine gelen kursiyerler, Varlık İlk-Ortaokulu, Bozalan İlk-Ortaokulu ile Kiriş İlkokulundaki öğrencilerin saçını kesti, fön çekip farklı saç modelleri yaptı. Saç bakımından sonra çocuklara Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in ‘Gençlerle Başbaşa’ adlı kitabı hediye edilerek derslerinde başarılar dilendi.