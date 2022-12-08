Kızılay’dan Silopi’de tekerlekli sandalye yardımı

Silopi ilçesinde faaliyet yürüten Türk Kızılay Silopi Şube yetkilileri, ilçede daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli 16 bireye tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Hanelere tek tek ulaşan Kızılay yetkilileri, sandalyeleri yaşlı ve engelli bireylere verince duygusal anlar yaşandı. Türk Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, amaçlarının engellilerin yüreğine bir nebze olsun dokunmak olduğunu söyledi. Tatar, ilçede her alanda faaliyet yürüttüklerini, kendilerine daha önce talepte bulunan 16 tane engelli vatandaşın da taleplerini yerine getirdiklerini dile getirdi.