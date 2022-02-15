Kızılay’dan özel öğrencilere jest

Türk Kızılay Derneği Silopi Şubesi ve Köy Okulları Destek Ekibi (KODE), Silopi Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek özel öğrencileri eğlendirdi.

Silopi Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret eden Kızılay ve KODE ekipleri özel eğitimli çocuklar ile okul bahçesinde oyun oynadı. Palyaço kılığına girerek özel öğrencilerle bir süre çeşitli etkinlikler yapan ekipler daha sonra öğrencilere atkı, bere ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. Türk Kızılay Derneği Silopi Şubesi Başkanı Murat Tatar, amaçlarının o çocukların yüreğine dokunmak olduğunu belirtti. Başkan Tatar; "Farkındalık yapmak adına bu etkinliği düzenledik. Çok güzel bir etkinlik oldu. KODE gönüllülerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Beraber çok güzel vakit geçirdik" dedi.