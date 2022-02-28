Kızılay Silopi Şube Başkanı Tatar güven tazeledi

Kızılay Silopi Şubesi Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Murat Tatar güven tazeledi.

Kızılay Silopi Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu, yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay gönüllülerinin katılımıyla Bahçeşehir Koleji konferans salonunda gerçekleştirildi. Kongrede Başkan Murat Tatar güven tazeleyerek yeniden şube başkanlığına seçildi. Göreve geldikleri andan bugüne kadar görevi severek yaptıklarını dile getiren Tatar, “Kızılay, önüne dünyanın en iyi insani yardım örgütü olma hedefini koymuştur. Bu anlamda bizler de Kızılay Silopi Şubesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar halkımıza Kızılay’ın yardımlarını ve faaliyetlerini ulaştırmada elimizden geldiğince çaba gösterdik. Bu konuda da bizleri yalnız bırakmayan Kızılay’ın değerli yönetimiydi. Gece gündüz beraber çalıştığımız yönetim kurulu üyelerimiz ile kıymetli gönüllülerimize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de daha büyük bir gayret ve özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.