Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186

Kısıtlama sonrası Cizre sessizliğe büründü

KISITLAMA SONRASI CİZRE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Kısıtlama sonrası Cizre sessizliğe büründü

KISITLAMA SONRASI CİZRE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:54
0 Okunma
Kısıtlama sonrası Cizre sessizliğe büründü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerine kapandı. Sokakların boşalması ile birlikte belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23, 24, 25 ve 26 Mayısta 81 il genelinde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Alınan karar doğrultusunda Ramazan Bayramında da devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte vatandaşlar evlerine kapandı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte Cizre Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşıp vatandaşlara evlerine gitmeleri yönünde anonslar yaptı. Vatandaşların evlerine çekilmesi ile birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokakların boşalması ile birlikte Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manken Hikmat Kucher yetim çocuklara bayramlık elbise hediye etti
Manken Hikmat Kucher yetim çocuklara bayramlık elbise hediye etti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim