Kaymakam Ülkü, Kato Dağında Mehmetçikle iftar açtı

Şırnak’ın Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü ve beraberindeki heyet terörden temizlenen Kato Dağında Mehmetçik ile iftar açtı.

İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü beraberindekilerle 3 bin rakımlı Kato Dağına çıktı. Bir zamanlar teröristlerin ikinci Kandil olarak adlandırdığı ve girilemez dediği bölgelerde Mehmetçik destan yazıyor. 7/24 esasına dayalı vatan görevi yapan Mehmetçiği ziyaret eden Kaymakam Kemal Ülkü, Alay Komutanı Albay Ercan Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, hakim ve savcılar askerlerle bir süre sohbet edip, bölge hakkında bilgi aldı. Mehmetçikle iftar açan kaymakam ve beraberindekiler ay yıldızlı Türk bayrağı altında gurur fotoğrafları çektikten sonra ilçe merkezine döndü.