Kaymakam Tunç, tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, tarihi mekanlar da incelemelerde bulunarak, devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Mehmet Tunç, Kırmızı Medrese, Ulu Cami ve Abdaliye Medresesini ziyaret etti. Kaymakam Tunç, ilgili firma tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Kırmızı Medrese ve Ulu Camide incelemede bulunarak çalışmalar hakkında ilgili firma temsilcilerinden bilgiler aldı.

Ziyaretler sırasında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Tunç, bir süre sohbet ederek, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.