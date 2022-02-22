Kaymakam Tunç, şehit ailelerini ziyaret etti

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Nurettin Çömlek ile birlikte ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Beraberindekilerle şehit polis memuru Mustafa Karaca, şehit Piyade Er Haşim Sekin ve şehit güvenlik korucusu Rujhat Kırmızıgül’ün ailesine ziyarette bulunan Kaymakam Tunç, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemez olduğunu vurguladı. Tunç, devlet olarak devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin hizmetinde olduğunu belirtti.