Kaymakam Tunç, kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün başlayan kar yağışının ardından Cizre Belediyesi tarafından kurulan koordinasyon ekibi harekete geçerek, kar temizleme ve yol tuzlama çalışması başlattı.

Cizre’nin yüksek kesimlerinde, yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren Cizre Belediyesi koordinasyon ekibi, yolda mahsur kalan araç ve vatandaşların da yardımına koştu. Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Cizre kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Tunç, çalışmaların son durumuyla ilgili Cizre Belediyesi ve Karayolları 95. Şefliği ekiplerinden bilgiler aldı. Tunç, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren, karla mücadele ekiplerine kolaylıklar dileğinde bulundu.