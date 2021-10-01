banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Kaymakam Tunç, halkın sorunlarını dinledi

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, makam odasında düzenlediği halk günü toplantısı ile vatandaşlarla bir araya geldi.

ŞIRNAK 01.10.2021, 12:06
Kaymakam Tunç, halkın sorunlarını dinledi

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, makam odasında düzenlediği halk günü toplantısı ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, beraberinde İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü M. Faruk Özervarlı, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Celal Azgan, Çalışma ve İş Kurumu Cizre Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ile birlikte vatandaşların sorun, şikayet ve taleplerini dinledi. Vatandaşları tek tek dinleyen kaymakam Tunç, "Bizler sadece halk gününde değil, gerek mesai saatlerimiz içerisinde makamımızda gerekse de vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, esnafımızın içinde gezerken de vatandaşlarımızın istek, dilek, talep ve şikayetlerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, onların ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gerekenleri konuşarak çözüme kavuşturmak en asli görevimizdir. Vatandaşlarımızın memnuniyetini en önemsediğimiz meseledir” dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P