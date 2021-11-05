Kaymakam Tunç, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında öğrencilerle bir araya geldi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Cizre Meslek Yüksekokulu ve Cizre Merkez Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, haftalık düzenli olarak gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine Cizre Meslek Yüksekokulu ve Cizre Merkez Anadolu Lisesi ile devam etti. Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay yönetimini de okul ziyaretlerine dahil eden Kaymakam Tunç, okullarda öğrenciler ve Kızılay gönüllüsü gençleriyle, gençlerin hedefleri üzerine planlı programlı ve düzenli çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, devletin tüm imkanları ile gençlerin yanında olacağını ifade etti.

Cizre Meslek Yüksekokulu ve Cizre Merkez Anadolu Lisesinde öğrencilerin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Tunç, üniversiteli ve liseli gençleri 11 Kasımda gerçekleştirilecek ağaçlandırma faaliyetlerine davet etti. Gençlerin her zaman yanlarında olduklarını aktaran Kaymakam Tunç, gençleri Kızılay gönüllü çalışmalarına da davet etti.

Cizre Merkez Anadolu Lisesinde ise üniversiteye hazırlanan öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Tunç, hayata hazırlanma noktasında öğrencilere nasihatler verdi ve onları da gönüllü çalışmalar için teşvik etti. Kaymakam Tunç, yakın zamanda Cizre Belediyesi olarak hayata geçirecekleri “Cizre İçin Toplumsal Duyarlılık Etkinlikleri” faaliyetleri kapsamında Cizre İçin Gönüllü Ol Projesini hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.