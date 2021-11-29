Kaymakam Tunç, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinin İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanan Sabgatullah Anmal’la makamında görüşüp, hastanede incelemelerde bulundu.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç beraberinde Devlet Hastanesi Müdürü Sabgatullah Anmal, Başhekim Kamiran Elcik ve Başhekim Yardımcı Serdar Monis ile birlikte hastaneyi dolaşarak vatandaşların hastaneden aldığı hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cizre Devlet Hastanesi Müdürü Sabgatullah Anmal ve hastane yönetimi, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Tunç’a teşekkürlerini iletti.