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Kaymakam Tunç, beton parke ve boru üretim tesisinde incelemelerde bulundu

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, beton parke ve boru üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

ŞIRNAK 13.09.2021, 20:01
Kaymakam Tunç, beton parke ve boru üretim tesisinde incelemelerde bulundu

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, beton parke ve boru üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Tunç, Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren beton parke ve boru üretim tesisinde incelemelerde bulundu. 10 bin dönüm üzerine kurulan parke tesisinde binlik, 600’lük ve 400’lük büz boru üretiminin yanı sıra 8’lik kilit parke ve su oluğu, bordür taşı, beton taban, beton konik, beton bilezik ve çim taşları üretiliyor. Kaymakam Tunç, arızalanan makinaların arızalarının ivedilikle giderilmesi ve halka hizmet üretebilmek için randımanlı hale getirerek tesisi ayağa kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti. Burada üretilen her şey ilçenin gelişimi, kalkınabilmesi için çok önemli olduğunun altını çizen Kaymakam Tunç, Cizre’nin her sokağında öz kaynaklar ile üretilmiş malzemeleri kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.

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