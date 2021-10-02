Kaymakam Tunç, ADEM yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç Aile Destek Merkezi (ADEM) yöneticileriyle kaymakamlık konferans salonunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç Başkanlığında düzenlenen toplantıya, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü M. Faruk Özervarlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Celal Azgan, İlçe Milli Eğitim Müdür Şahan İke, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Raşit Sevgi, Psikolog Güneş İzgiş, Şırnak ADEM İl Koordinatörü Hatice Atan, Nur Kadın Merkezi, Sıtiya Zin Kadın Merkezi, Yafes, Dağkapı, Sur, Konak ve Cudi Mahallesi ADEM yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Nur Kadın Merkezi, Sıtiya Zin Kadın Merkezi, Yafes, Dağkapı, Sur, Konak ve Cudi Mahallesi Aile Destek Merkezlerince yapılan faaliyetler masaya yatırıldı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç toplantıda, Aile Destek Merkezilerinin kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve kişisel yönden gelişimleri ile sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanmasını çok önemsediğini ve kadınların genç kızların memnuniyeti üzerine ADEM hizmetlerini şekillendirmeleri gerektiğini söyledi.

Ayrıca Kaymakam Tunç, ADEM hizmetlerinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda hizmet verilmesini öncelik haline getireceğini belirtti. Vatandaşın ayağına bizzat gitmeleri gerektiğini ve sosyal ekonomik ve kültürel anlamda eksiklikleri yerinde görerek ona göre üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini belirten Kaymakam Tunç, bu kapsamda 0-12 yaş grubuna, kadınlara ve çaresiz insanlara bizzat ulaşacaklarını ifade etti.