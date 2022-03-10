Kaymakam Mehmet Tunç, şehit ailelerinin sorunlarını dinlemeye devam ediyor

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cudi ve Yafes Mahallelerinde ikamet eden Şehit Piyade Er. Celal Mungan ve Şehit Piyade Er. Hüseyin Çeken’nin ailelerini ziyaret ederek, şehit annelerine çiçek takdim etti.

Kaymakam Mehmet Tunç beraberinde İlçe Müftüsü Süleyman Baran, Cizre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Celal Azgan ile birlikte 29 Nisan 2016 yılında, İzmir’in Urla ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Piyade Er. Celal Mungan’ın Cudi Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Kaymakam Tunç, daha sonra 18 Ağustos 2007 yılında, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Piyade Er. Hüseyin Çeken’in, Yafes Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Tunç; "Şehit aileleri, şehitlerimizin bize emanetidir. Bizler de şehit ailelerimizin yalnız olmadığını, devletimizin her zaman onların yanlarında olduğunu göstermek istedik" dedi.