Karadeniz heyeti Cizre’yi ziyaret etti

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve 2021 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Şırnak Valiliği, Vali Yardımcılığı görevine atanan Murat Ekinci ve Mehmet Emre Canpolat Cizre’yi ziyaret etti.

İlçenin tarihi ve kültürel yerlerinde incelemeler yapan heyeti Kaymakam Mehmet Tunç tarafından Hamidiye Kışlasında karşılandı. Araştırmacı yazar Abdullah Yaşın, rehberliğinde ilçenin tarihi yerleri olan Hamidiye Kışlası, Ulu Cami, Kırmızı Medrese, Hz. Nuh Nebi Camii, İsmail Ebul - iz El Cezeri türbesi, Mehmet Ağa Kasrı ve Mem u Zin türbesi ziyaret edildi.

Ziyaretlerin ardından Kaymakam Mehmet Tunç, ilçeyi ziyaret eden Karadeniz heyetine Cizre’nin sembolü olan çift başlıklı ejder ile ‘Cizre Tarihi’ kitabını takdim etti. DOKAP Başkanı ve Belediye Başkanları da Cizrelileri Karadeniz’e davet etti.