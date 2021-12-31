Kaçak elektrik hattı tespiti için yer altı cihazı

Dicle Elektrik yer altındaki kaçak hatları ortaya çıkaran “Taşınabilir Kablo Test Cihazı” kullanmaya başladı. Şırnak’taki ilk denemelerinde başarılı sonuçlar veren cihaz hizmet bölgesindeki tüm illerde kullanılacak.

Dicle Elektrik hizmet bölgesinde kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede özellikle yer altındaki kaçak hatları ortaya çıkaran “Taşınabilir Kablo Test Cihazı” kullanmaya başladı. İlk etapta Şırnak özelinde denenen ve başarılı sonuç alınan cihazın kısa süre içinde hizmet bölgesindeki 6 ilde de kullanmaya başlanacağı bildirildi.

Dicle Elektrik Enerji Kayıpları Kontrol Müdürü Hakan Özcan, cihazın normal şartlarda yer altında yaşanan elektrik arızalarını tespit etmek için kullanıldığını belirterek, “Biz mühendislik ve kaçakla mücadele tecrübemizi ekleyerek cihazı kaçak tüketimi tespit için kullanmaya karar verdik. Özellikle yer altında kaçak hatların tespiti mevcut araç gereçler ile zor oluyordu. Bu cihazın kullanımı için üretici firma tarafından mühendislerimize eğitim verildi. Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu’na (ASOP) bağlanan cihaz panonun kaç metreye enerji verdiği ve kaçıncı metrede yer altında bulunan kabloya müdahale edildiğini tespit ediyor. Ayrıca dedektör yardımıyla harici hattın gittiği güzergah da belirleniyor” dedi.

Cizre’de kayıt dışı hat ortaya çıkarıldı

Hakan Özcan’ın verdiği bilgiye göre, yeni cihaz ilk olarak yer altı hatlarına müdahalenin en fazla yaşandığı Şırnak’ta kullanılmaya başlandı. Cizre ilçesindeki Yafes Mahallesi’nde sisteme verilen elektrikle tüketilen elektrik miktarı arasında farkın açık olduğu ve sokak ortasında kablonun delindiği belirlendi. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, iş makinesi yardımıyla yaklaşık yarım metre kazı yaparak kablonun delindiği noktaya ulaştı. Harici bağlantıları iptal eden ekipler gerekli onarımları da yaparak kazı alanlarını kapattı. Kayıt dışı kullandığı için normalin çok üzerinde elektrik tükettiği belirlenen ev hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Hakan Özcan cihazın kısa sürede diğer illerde de kullanılmaya başlanacağına dikkat çekerek, “Bu cihaz sayesinde yer altındaki kaçak hatları artık çok rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Yer altındaki kaçak bir hat ortaya çıkarıldığında mesken başına yaklaşık 6-7 bin kilovatsaatlik bir elektrik tasarruf edilebiliyor” diye konuştu.