Jandarma ekipleri Şırnaklı öğrencileri ağırladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğrencilere yönelik meslek tanıtım etkinlikleri düzenlenirken, jandarma ekipleri kapılarını öğrencilere açtı.

Beytüşşebap ilçesinde Çevreye Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi ve olumlu davranış geliştirme programı sayesinde öğrenciler jandarmayı ziyaret etti. Şehit Astsubay Ömer Koca İlkokulu ve Şehit Ali Çakar İlköğretim okulu öğrencileri Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan tarafından öğrencilere yönelik meslek tanıtımı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Takin Yıldırım, "Öğrencilerimiz ilçe jandarma komutanlığı binasını gezdi. Bizleri ağırlayan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan’a ve askerlerimize teşekkür ederim. Projelerimiz sayesinde öğrencilerimiz çok güzel meslekleri görebiliyor” dedi.