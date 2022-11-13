İstanbul’daki terör saldırısına Silopi’den kınama

Türk Ocakları Silopi Şube Başkanı Adem Çakmakçı, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Başkan Çakmakçı, yayımladığı mesajda "İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısını esefle kınıyorum. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonrası sivilleri hedef alan bu eylemi gerçekleştiren ve arkasında duranları lanetliyorum. Bu saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.