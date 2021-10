İlahiyatçı yazar Özkılıç: "Peygamber Efendimizin toplumda örnek alınması gerekmektedir"

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Mevlit Kandili Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından Hz. Peygamber ve Vefa Toplumu konulu program düzenledi.

Hz. Nuh as. Camisinde gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. El Cezeri Kur’an kursu talebeleri Mevlid-i Şerif okudu. Hz. Peygamber ve Vefa Toplumu etkinliğine katılan araştırmacı, ilahiyatçı yazar Muhammed Özkılıç, Hz. Muhammed’in (sav) toplumda örnek alınması gerektiğini aktardı. Özkılıç, "Kardeşlerim her sene bu mevsimde camilerimizde, Kur’an kurslarımızda, medreselerimizde, konferans salonlarımızda, değişik platformlarda Resulullah as. gündemimize gelmektedir. Esasen onun çok daha fazla gündemimize gelmesi gerekmektedir. Çünkü efendimiz as. rehber ve önder edinebilmek onu sevmekle. Onu tanımakla mümkündür. Tanımadığınız bir insanı nasıl sevebilirsiniz. Sevmediğiniz bir insanı nasıl örnek, önder ve rehber edinebilirsiniz. Bugün bütün insanlık sadece ümmet değil, efendimizin örnekliğine, önderliğine, rehberliğine muhtaçtır. Maalesef bizler efendimizi anlama, tanıma, yaşama, insanlığa yansıtma onu ve onun davasını temsil etmek suretiyle güzel örnek olma konusunda geride kalıyoruz. Biz nesillerimize Resulullah as. tanıtmazsak onun ashabını tanıtmazsak, onun derdini tanıtmazsak, başkaları başka şeyler tanıtmaya devam ediyorlar" dedi.

Hz. Muhammed (sav) gelmeden insanlığın rotasını şaşırmış bir gemi gibi olduğunu kaydeden Özkılıç, "Kendisi de bugün bizimle beraber olsun, ümmet olsun, kardeş olsun, türküyle, Kürt’üyle, Türk’üyle, Arap’ıyla, siyahıyla, beyazıyla dünyanın hangi kıtasında olursa olsun hepsi bir ve beraber olsun. Bu mevlit kandillerinin, programlarının bize vermesi gereken derslerden bir tanesi budur. Bu konuda almamız gereken bir ders Resulullah as. öncesini ve sonrasını kıyaslamaktır. Efendimiz gelmeden önce insanlık ne haldeydi. Sadece Arap yarım adası değil, bütün dünya serseri mayın gibi rotasını şaşırmış bir gemi misali hangi limana yanaşacağını bilmez biz haldeydiler. Gücü yeten yetene. Zülüm zorbalık, içki, kumar, faiz ahlaksızlığın içerisinde insanlık kavruluyordu. Bir insan doğdu doğarken yetim büyürken öksüzdü. Kim derdi ki bir yetim insan dünyanın kaderini değiştirecek. Kim derdi ki bir yetim o haliyle büyüyecek çobanlık yapacak, koyun güdecek, 40 yaşına geldiği zaman Allah onu kainatın efendisi olarak ilan edip görevlendirecek. Ve o cahiliyenin karanlığını vayhin aydınlığı ile izale edecek insanlığı sefaletten saadete taşıdı. Eşkıyaları evliya yaptı" diye konuştu.