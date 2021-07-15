İki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi ve Uludere merkezde aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

İki aile arasındaki husumet Goyan Aşiret Lideri Hazım Babat, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere İlçe Jandarma Komutanı Alper Yılmaz ve Uludere İlçe Emniyet Amiri İzzettin Engin araya girmesiyle giderildi. Uludere öğretmenevi bahçesinde düzenlenen barış töreninde dualar edildi, aileler arasındaki husumet giderildi.