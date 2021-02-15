Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özdil, Cizre TSO Başkanı Sevinç ile görüştü

Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sevinç ile görüştü.

Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Halk Bankası Bölge Müdürü Metin Yediyıldız ve Halk Bankası Cizre Şube Müdürü Heybet Ezer, Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç ile bir araya geldi. Görüşmede TSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Recep Süleyman Özdil, birçok konuda iş dünyasına destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, Halk Bankası olarak sanayici, KOBİ ile esnaf ve sanatkarların en büyük destekçisi olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç ise Halk Bankası heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, esnaf ve iş camiasının kredi ile teminatlarda yaşadığı sorunları aktardı.

Görüşme sonunda TSO Başkanı Salih Sevinç tarafından Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil’e plaket ve hediye takdim edildi.