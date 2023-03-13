Gönüllü öğretmenlerden tiyatro gösterimi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde gönüllü öğretmenlerin rol aldığı "Korkma" adlı tiyatro eseri sahnelendi. Silopi Amatör Tiyatro Topluluğu tarafından tiyatro etkinliğine öğretmenler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimi Proje Koordinatörü Sevinç Güneş tarafından organize edilen ve yaklaşık 3 ay hazırlık süreci geçiren "Korkma" adlı tiyatro oyunu Koç İlkokulu konferans salonunda sahnelendi.

Tiyatro etkinliğine Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Silopi İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, Silopi Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, kurum müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Tiyotro gösterimi hakkında açıklamada bulunan Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimi Proje Koordinatörü Sevinç Güneş, Amatör Tiyatro Topluluğunun Silopi’’de tiyatro kültürünün oluşması ve devam etmesi için kurulduğunu söyledi. Sevinç Güneş, "Hazırladığımız ’Korkma’ oyunu gönüllü öğretmenlerin büyük özverili ve çabasıyla 3 aylık bir hazırlanma sürecinden sonra seyirciyle buluştu. Biz çok mutluyuz. Halkımızın ilgisi mutluluğumuzu ikiye katlıyor. İnşallah yeni oyunlar çıkaracağız ve seyirciyle buluşacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.