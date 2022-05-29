Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Mars Kampı Cizre’de yapıldı

Merkezi Ankara’da olan Gelecek Araştırmaları Enstitüsü’nün 2015 yılından bu yana 4 bin 300’den fazla katılımcı ile gerçekleştirdiği Mars Kampı, Sibernetik Bilimin kurucu ve 60 Makine Mucidi İsmail Ebul-İz’in (El-Cezeri) doğduğu yer olan Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke’nin yoğun çabaları ile planlanan Mars Kampı, Nurgül Kökenek’in koordinatörlüğünde Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Cizre Fen Lisesi ve 15 Temmuz Ortaokulu’nda 96 öğrencinin katıldığı Mars Kampı atölye çalışmasında Mars’taki olağanüstü koşullar üzerinden öğrencilerin problem çözme, sürdürülebilir modeller kurma, farklı alanları aynı anda düşünme gibi beceriler kazanmalarını sağlıyor. 2050 yılında, her insanın adil şekilde ve ihtiyacı olan gıdaya ulaşmasına olanak verecek bir gelecek senaryosu üzerine çalışan öğrenciler, bu senaryonun oluşumunda kişisel rollerini ve katkılarını da tasarladılar. Program; okul eğitimleri sırasında farklı konu alanlarında kapsanan kavramları, deneyim odaklı bir yaklaşımla bir arada kullanabilme fırsatı sunuyor. Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Eğitim Programı ekibinin lideri ve ODTÜ Eğitim Fakültesi’nden Prof. Erdinç Çakıroğlu, Mars Kampı programını hazırlarken ’Farklı alanları bir arada değerlendirebilmek’ fırsatını göz önüne aldıklarını belirtti. Çakırığlu “Beyin çok ekonomik bir organ, kullanmadığını unutuyor ve yeni kavramlara yer açıyor. Öğrencilerin eğitim programları bünyesinde edindikleri bilgiyi büyük bir problem çözerken ve hep birlikte kullanmaları kalıcılığını artırmak açısından önem taşıyor” dedi.

Cizre Fen Lisesi öğrencisi Melis Direkçi ise yaptığı değerlendirmelerde “Günümüzün en büyük sorunlarından birisi gençlere ve fikirlerine değer verilmemesi. Cizre’de düzenlenen Mars Kampı’nda ise tam tersi şekilde bizi dinleyip, fikirlerimizi ön planda tutan, bunları değerlendirerek bir gelecek tasarımı ortaya çıkarmamıza olanak veren bir modelde çalıştık. Sonra da tasarladığımız geleceği herkesin katıldığı bir toplantıda sunduk. Bu da bizi fazlasıyla mutlu etti. Geçmiş dönemde bilimin öncüsü olan Cizre’ye tekrar bilime yönelik çalışmalar yapılması Cizre’ye ve geleceğimize olan güvenimizi artırdı. Geleceğimizi yönlendirmede ve şekillendirmede güçlük çekerken, burada yapılan Mars Kampı bu yönde olan öz güvenimizi güçlendirdi. Bu da bizim için oldukça önemli bir konuydu” diye konuştu.

Cizre’de hayata geçirilen Mars Kampı,problem çözme becerilerinin artırılmasının yanında, çocukların gelecekte karşılaşması muhtemel sorunlara çözüm geliştirme kapasitesini artırmak için tasarlandı. Uygulama ve deneyim odaklı bir laboratuvar niteliğinde planlanan sınıflarda gerçekleşen proje çalışmaları, robotik atölye, gelecek tasarımı amacıyla dijital düşünme ve takım kurma etkinlikleri ile de desteklendi. Çıkış noktalarını "Mars’taki olağanüstü koşullar üzerinden öğrencilerin problem çözme, sürdürülebilir modeller kurma, transdisipliner düşünme gibi beceriler kazanmalarını sağlamak” olarak açıklayan enstitü ekibi, bilimsel yöntemlerle büyük problemlerin çözümü için birlikte çalışmaya öncelik verdiği belirtildi.

Merkezde gerçekleşen Mars Kampı Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonunda öğrencilerin gelecek senaryoları sunumları ile tamamlandı.