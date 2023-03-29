Engelli depremzede çocuklara tekerlekli sandalye desteği

"Asrın felaketi" olan 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya göç eden, 3 engelli çocuğu olan aileye, Şırnaklı hayırsever iş kadını tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından şehirden ayrılıp Şanlıurfa’ya göç etmek zorunda kalan, 3 engelli çocuğu olan aileye, hayırsever iş kadını Semire Azizoğlu tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

6 Şubat’taki depremlerin ardından altyapısı çöken ve yıkıcı özellikteki artçı depremlerin sürdüğü deprem bölgesinde yüz binlerce insan çevre illere göç etti. Göç etmek zorunda kalan, 3 engelli çocuğu olan Devebakan ailesi yalnız bırakılmayarak tekerlekli sandalyeleri kendilerine ulaştırılmak üzere kargoya teslim edildi.

’Her birey birer engelli adayıdır’ sözünün, "asrın felaketi"nin ardından daha belirgin hale geldiğini söyleyen Azizoğlu, "Az çok demeden her ferdin kendinde o sorumluluğu taşıyarak desteklerini sunması gerekliliğine inancımdan dolayı bu özel gereksinimli kardeşlerime tekerlekli sandalye konusunda destek sunmaya çalıştım. Temennim, bu felaketlerin bir daha yaşanmaması. Yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar, vefat eden canlarımıza rahmet diliyorum" dedi.