Devlet desteğiyle tekstil atölyesi kurdu, hedefi 100 kişiye istihdam sağlamak

Şırnak’ta ev kadını Cahide Uğur, devlet desteğiyle hayali olan tekstil atölyesini açtı. 19’u kadın 35 kişiye iş imkanı sağlayan Uğur, 100 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Kendi tekstil atölyesini kurmak isteyen ev kadını Cahide Uğur, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) başvurdu. İş fikri kabul edilince makine ve ekipman desteği alan Uğur, 19’u kadın 35 kişiyi istihdam ettiği tekstil atölyesini kurdu. Aldığı destekle iş yerini kurma hayaline geçen yıl kavuştuğunu dile getiren Uğur, özellikle kadınlara istihdam olanağı sunduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Girişimci Uğur, “Bir buçuk yıl önce bu tekstil işine girdim. Tecrübesizdim ve personeller ile birlikte eğittim kendimi. Burada artık hem ustalık, işletmecilik ve yöneticilik yapıyorum" dedi.

35 kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Uğur, mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığından da destek aldığını anlatarak, "Her türlü desteklerden faydalanmaya çalışıyorum. Günde bin 700 civarında ürün çıkarıyoruz. Atölyeyi daha da büyütmeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda personel destekleri ile birlikte daha çok büyüyeceğimize inanıyorum. Kendi markamızı oluşturacağız. Mesleki eğitimde staj görüyorlar, hem iş imkanı oluyor, hem de meslek ediniyorlar. Hem meslek edinmenin, hem üretmenin, hem kendi yaptığımız işi görünce mutlu oluyoruz ve mutlu oluyorlar” şeklinde konuştu.

Stajyer öğrenci olarak çalışan İrem Ertaş, “4 aydır tekstilde çalışıyorum. Şu an kursiyer olarak çalışıyorum. Hem meslek öğreniyoruz hem de ileride daha iyi bir iş olanağı için sertifika alıyoruz 6 aylık kurstan sonra. Hem üniversite için paramı biriktiriyorum hem de burada çevremi geliştirdim. Yeni yeni insanlar tanıdım, güzel zaman geçiriyorum. Aileme maddi destekte bulunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Engelli Hasan Barın da, “Şırnak’ta iş bulmak eskiden bayağı sıkıntıydı. Cahide Uğur gibi insan var oldukça iş kapısı açılıyor bizlere. Böyle bir tekstil atölyesinde iş imkanı sundukları için teşekkür ediyorum” dedi.