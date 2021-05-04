banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!

DEVA Partisi Cizre İlçe Başkanı Ezgi, korona virüse yenik düştü

DEVA Partisi Cizre İlçe Başkanı Mahmut Ezgi, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞIRNAK 04.05.2021, 15:45
DEVA Partisi Cizre İlçe Başkanı Ezgi, korona virüse yenik düştü

DEVA Partisi Cizre İlçe Başkanı Mahmut Ezgi, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 20 gün önce korona virüse yakalanarak Gaziantep’te özel bir hastaneye kaldırılan İlçe Başkanı Mahmut Ezgi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 69 yaşında hayatını kaybeden Ezgi’nin ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Karayolu ile Cizre’ye getirilen Ezgi’nin cenazesi, dualar ve gözyaşları arasında Asri Mezarlığa defnedildi.
Yorumlar (0)
22°
açık