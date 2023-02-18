Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından Şırnak’ın Silopi ilçesine gelen depremzede çocuklara moral etkinliği düzenlendi.

Silopi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerince depremden dolayı Silopi ilçesine gelen depremzede çocukların moral bulması adına çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Silopi Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Lisesi yurduna yerleşen depremzede çocukları palyaço kıyafeti ile karşılayan öğrenciler, uzun süre çocuklarla keyifli dakikalar geçirdi. Enkazın psikolojisini üzerlerinden atmak, onları normal hayata kazandırmak adına yapılan etkinlikte müzikler eşliğinde halaylar çekildi, palyaço kıyafetli öğrenciler depremzedeleri doyasıya eğlendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinliğin ardından Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri hazırlanan hediyeleri depremzede çocuklara verdi.

Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Hasan Osmanoğlu; "Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Silopi Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Lisesi yurdunda ağırlanan ailelerin çocukları için Silopi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi öğrencileri tarafından etkinlik düzenledik. Depremden ciddi şekilde etkilenen ve mağdur olan çocuklarımıza bir nebze de

olsa neşe katmak ve depremin etkisinden uzaklaştırma amacıyla yapılan bu etkinlikte çocuklar palyaço ve farklı kostümler giyen öğrencilerimiz eşliğinde, açık havada oyunlar oynayıp eğlenceli dakikalar geçirdi. Etkinlik sonunda Meslek Yüksekokulu hocalarımız tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Devlet olarak, millet olarak bu enkazı hep beraber kaldıracağımıza inanarak, kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum" dedi.