banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

Dağkapı Mahallesinde elektrik direkleri kaldırılarak parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İlçe DEDAŞ saha koordinasyon ekiplerince, Dağkapı Mahallesindeki demir direkler kaldırıldı, deforme olan sokaklarda kilit parke döşeme çalışmaları başlatıldı.

ŞIRNAK 02.10.2021, 13:54
Dağkapı Mahallesinde elektrik direkleri kaldırılarak parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İlçe DEDAŞ saha koordinasyon ekiplerince, Dağkapı Mahallesindeki demir direkler kaldırıldı, deforme olan sokaklarda kilit parke döşeme çalışmaları başlatıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’un talimatları doğrultusunda Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İlçe DEDAŞ saha koordinasyon ekibi, vatandaşların memnuniyetini arttırabilmek amacıyla ilçe genelinde başlatmış olduğu koordineli çalışmalara devam ediyor.

Cizre halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten Kaymakam Tunç, çalışmaların ivedilikle yapılmasını ve vatandaşların tozdan, topraktan, demir direklerden ve molozlardan kurtarılmasını istedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P