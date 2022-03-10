Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç Cizre’de tarihi yerleri gezdi

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak’a gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Cizre ilçesine geçerek devam eden restorasyon çalışmaları ile tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz ile birlikte tarihi mekanlar olan Hamidiye Kışlası, Ulu Cami, Hz. Nuh Cami ve Kırmızı Medresede incelemelerde bulundu.

Yekta Saraç, tarihi mekanlarda yapımı devam eden restorasyon çalışmaları hakkında Kaymakam Mehmet Tunç’tan bilgiler aldı.