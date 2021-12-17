ÇOMÜ’lü gençlerden Şırnak’a sevgi eli

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri, Hakkari’nin ardından Şırnak’taki öğrencilere de sevgi elini uzattı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk projelerinde bir mutlu son daha yaşandı. Soğuk kış ayları ile artan ihtiyaçlar sebebiyle Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın ve öğretim görevlisi Şaziye Ceren Ulupınar koordinatörlüğünde üniversite öğrencileri düzenlenen kampanyayı kısa sürede tamamladı. Sosyal medya üzerinden gönüllü olarak Hilal Aydın ve Merve Kırık tarafından yürütülen kampanya kapsamında alınan bot, mont ve kırtasiye malzemeleri Şırnak’ın Sucular İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilere ulaştırıldı. Temin edilen malzemeleri öğrencilere dağıtan ÇOMÜ heyeti, kampanyanın devam edeceğini belirti.