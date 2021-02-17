Cizrespor 1 - Çarşambaspor 1

Misli.com 3. Lig. 3. Gurupta oynanan futbol müsabakasında Cizrespor, sahasında konuk ettiği Çarşambaspor ile 1-1 berabere kaldı.

3. Lig. 3. Gurupta Cizre Hamit Özalp Stadyumunda oynanan futbol müsabakasında kendi sahasında gurubun güçlü takımlarından Çarşambaspor ile karşı karşıya gelen Cizrespor, maçın henüz 10. dakikasında konuk takım Çarşambaspor’un geliştirdiği atakta Turgay Eruzun’un attığı gol ile 1-0 geriye düştü. Kalesinde gördüğü golden sonra maça daha fazla asılan Cizrespor geliştirdiği bir çok gol pozisyonunu değerlendiremeyince karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 yenik olarak bitirdi.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı ve daha atak bir futbol oynayan ev sahibi Cizrespor, 66. dakikada Kağan Kağalı’nın ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile penaltı kazandı. Tecrübeli futbolcu Ekrem Sütçü penaltı atışını gole çevirerek takımına beraberliği getiren gole imza attı. Müsabakanın 89. dakikasında Cizrespor’un geliştirdiği gol atağında kaleciyle karşı karşıya halan Hakan Doğan yüzde yüzlük gol pozisyonu değerlendiremeyince maç 1-1’lik eşitlik ile sona erdi.

Stad: Hamit Özalp

Hakemler: Burak Güner xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx, Buğra Can Semercioğlu xx

Cizrespor: Alp Arda xx, Özgür Kedikli x (Dk46.Serhat Bütün xx), Ekrem Sütçü xxx, Oğulcan Enes Demiroğlu xxx, Hasan Ütübücü x (Dk.58 Hakan Doğan x), Kağan Kayalı xx, Burak Koçer xx, Furkan Özdemir xxx, Emre İşçiler xx (Dk.76 Hüseyin Arabacıoğlu xx), Emrah Çalışlar xxx, Burak Yılmaz xx

Çarşambaspor: Eren Yılmaz xxx, Oğuzhan Yıldırım xx, Ahmet Ürer x (Dk.42 Cehun Hidayet Osman Çepnioğlu x), Serhan Yılmaz x, Kemal Sabri Bayraktar xx (Dk.81 Mertcan İhtiyar x), Veysel Kılıç x, Abdulkadir Yıldırım xx, Tugay Eruzun xx, Cihat Karakuş xx, Muhammet Mustafa Doğan xx, Rıdvan Sağlam xx

Goller: Ekrem Sütçü (P) (Cizrespor) Tugay Eruzun (Çarşambaspor)

Sarı Kartlar: Emrah İşçiler, Serhat Bütün (Cizrespor) Tugay Eruzun, Muhammet Mustafa Doğan, Eren Yılmaz (Çarşambaspor)