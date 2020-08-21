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Cizreli öğrencilerin üstün başarısı
CİZRE FEN LİSESİ ÖĞRENCİSİ YUSUF AKIN,TÜRKİYE GENELİNDE YAPILAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINDA (YKS) TÜRKİYE 45.’Sİ OLARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.(ABİDİN YEL/ŞIRNAK-İHA)
ŞIRNAK 21.08.2020, 12:49
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Akın, Türkiye genelinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 45.’si olarak büyük bir başarıya imza attı.
Cizre Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Akın, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 45.si oldu. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve dereceye giren Yusuf Akın, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nu makamında ziyaret etti. Sinanoğlu, Cizre Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Akın’ı YKS sınavından aldığı başarılı puandan dolayı tebrik ederek, hediye takdim etti. Sinanoğlu, öğrencinin başarısına katkı sunan öğretmen ve okul yöneticilerine de teşekkür etti.
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