Cizreli minik öğrenciler, engelliler için seferber oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Katran Köyü Katran İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri engellilere destek ve farkındalıklara saygılı olmak amacıyla "mavi kapak" toplayarak engelli bir kişiye tekerlekli sandalye kazandırmak istiyor.

Cizre’ye Bağlı Katran Köyü Katran İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Hümeyra Yılmaz’ın desteği ile iki ayda topladıkları yaklaşık 30 bin plastik mavi kapak ile engelli bir bireye tekerlekli sandalye hediye etmek için seferber oldu. Yaklaşık iki ay boyunca okul sonrası ve boş zamanlarında köyün her sokağını karış karış gezen küçük öğrenciler, yaklaşık binlerce kapak toplayarak hem örnek bir davranış sergiledi, hem de engelli bir insana umut oldu.

Öğretmen Hümeyra Yılmaz, derste farkındalıklara saygılı olunması konusunu işlerken ülkedeki engelli bireylerin avantajlarından, dezavantajlarından bahsedip kavi kapak konusu açıldığını söyledi. Yılmaz, "Öğrencilerim de bana, ’bizde böyle bir projeye ortak olup engelli bir insanı tekerlekli sandalyeye kavuşturmak istiyoruz’ dediler. Bunun üzerine gerekli araştırmaları yaptıktan sonra öğrencilere devam eden Dede Torun Plastik Mavi Kapak Projesi hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaptım ve akabinde öğrencilerimle birlikte plastik mavi kapak toplamaya başladık" dedi.

Yaklaşık iki ay önce öğrencileriyle boş zamanlarında okul öncesi ve sonralarında köydeki her sokağı adım adım gezerek kapak toplamaya başladıklarını aktaran Yılmaz, "Şu an binlerce kapak toplamış bulunmaktayız. Kapak toplamadaki amacımız engelli bir bireye tekerlekli sandalye kazandırmaktır. Bu vesile ile bu küçük yaşlarında duyarlılık gösterip engelli vatandaşlara yardımcı olmak için köyün her sokağını gezip plastik mavi kapak toplayan öğrencilerime ve onlara destek veren velilere örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

4-B Sınıfı öğrencilerinin başlatmış olduğu bu duyarlı davranışı herkesin ve herkesimin örnek alması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, ”Plastik mavi kapakları istenilen sayıda topladıktan sonra bunları ilgili yerlere ulaştırıp bunun karşılığında verilecek olan tekerlekli sandalyeyi öğrencilerimizle birlikte engelli bir kişiye ulaştırarak hem bizler mutlu olacağız, hem de bir engelli bireyi mutlu edeceğiz” ifadelerine yer verdi.