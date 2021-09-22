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Cizreli mahalle muhtarları Vali Pehlivan ile görüştü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren mahalle muhtarları Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile makamında bir araya geldi.

ŞIRNAK 22.09.2021, 13:07
Cizreli mahalle muhtarları Vali Pehlivan ile görüştü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren mahalle muhtarları Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile makamında bir araya geldi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Cizreli mahalle muhtarlarını makamında kabul etti. Muhtarların tespit ve taleplerini dile getirdiği görüşmede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kamu hizmet alanlarında yatırımların, çalışma ve faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade eden Vali Pehlivan, bu bağlamda köy ve mahalle muhtarlar ile bir araya gelip istişarelerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti.

Pandemi ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Şırnak’ta da ’Aşı Seferberliği’ başlattıklarını ifade eden Vali Pehlivan, bu süreçte muhtarlara da önemli görevler düştüğünü belirtti, aşılama çalışmalarını birebir yakından takip etmelerini istedi.

Vali Pehlivan pandemi ve aşılama sürecindeki katkılarından dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür edip, görevlerinde başarılar diledi.

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