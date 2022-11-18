Cizreli çocuklar askeri kışlayı gezdi

Şırnak’ın Cizre İlçesinde “Mehmetçikle El Ele” Projesi çerçevesinde 80 öğrenci için Korgeneral Refik Kurttekin Kışlası’na gezi düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araçlarla askeri kışlayı gezen minik öğrenciler, hem askeri araçları yakından gördü, hem de bu araçlara binerek yakından inceledi. Askerlerin sıcak ilgisiyle karşılanan öğrenciler, askeri araç ve tesisatları hakkında bilgiler aldı. Zırhlı araçları da yakından inceleyen çocuklar, araçlara binerek meraklarını giderdi. Rütbelerin tanıtıldığı, şiirlerin okunduğu gezide, Mehmetçikle gönül köprüsü kuruldu.

Keyifli vakit geçiren öğrenciler, bu anlamlı etkinlik nedeniyle son derece mutlu olduklarını ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.