Cizre’de vatandaşa 2 bin tavuk, 24 bin ton yem dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen “Köy aile düzeyi hijyen kontrolü serbest sistem yumurta tavukçuluğu projesi” Cizre’ye bağlı Yeşilyurt Köyünde de hayata geçirildi. Proje dahilinde 10 aileye 2 bin tavuk ve 24 bin ton yem dağıtıldı

Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, "Köy Aile Düzeyi Hijyen Kontrolü Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu Projesi” çerçevesinde ilçemiz Yeşilyurt köyünde 10 aileye 2 bin tavuk ve 24 bin ton yem desteğinde bulunduk. Bu proje vatandaşlarımız için çok faydalı bir proje olmuştur. Bu tür Projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz, projenin üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi