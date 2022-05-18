Cizre’de sağlık çalışanları halay çekip stres attı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi personeli, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı’nın düzenlediği kaynaşma ve dayanışma gecesinde bir araya geldi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, Hemşireler Haftası dolayısıyla kaynaşma ve dayanışma gecesi düzenledi. Sağlık çalışanlarının halay çekerek eğlendiği geceye Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhemşiresi Derya Güven, ebe, hemşire ve diğer sağlık çalışanları katıldı.

Gecede kısa bir konuşma yapan Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhemşiresi Derya Güven, "Bu akşam burada Hemşireler Haftası etkinliğini icra etmek için toplandık. Hemşirelik mesleği kutsal mesleklerden bir tanesidir. Ben de bu mesleği icra ettiğim için onur ve gurur duyuyorum. Bu vesile ile tüm ebe ve hemşirelerin haftasını kutlar, görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, her mesleğin kendine has özel günleri olduğunu söyledi. Anmal, ”Sağlığımız olmasa ne yaptığımız görevler, ne paramız, ne malımız, ne çevremizdeki sevgiler bir işe yarar. Devletimizin verdiği hizmetlerin hepsi önemlidir ama sağlık bu hizmetlerin en önemlisidir. İnsanlar sizin karşınıza geldiği zaman masumlar, hastalar, ilgiye ve şefkate muhtaçlar. Bizler için bu bir rutin ama o insanlar için rutin değil. O maksatla bizden ilgi, şefkat ve sevgi bekliyorlar. Sağlık sektöründe verdiğimiz hizmeti güler yüzle, ilgi ve şefkatle verirken bizlerin de beklentileri ve yetkililer tarafından önemsediğimizi ve bir alkışla yetinmemelerini bekliyoruz. Sağlık hizmeti sunumunda sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti de önem arz etmektedir. Bizler sağlıkçılar olarak biliyoruz ve bilinmesini isteriz ki sağlık çalışanları memnun oldukları takdirde bu memnuniyet doğrudan hizmete olumlu yansımaktadır. Biz Sağlık-Sen ailesi olarak sadece iyi günün değil çileli ve meşakkatli gününde de sağlıkçıların yanında yer aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu vesile ile gecemize teşrif ederek bizleri onurlandıran ebe, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sağlık çalışanları kendileri için düzenlenen gecede canlı müzik eşliğinde gece geç saatlere kadar aileleri ve meslektaşları ile halay çekerek eğlendi.