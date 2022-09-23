Cizre’de rehber öğretmenler toplantısı yapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sene başı rehber öğretmenler toplantısı Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlığında yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Abdulbaki Sülger, Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı ve ilçede görev yapan tüm rehber öğretmenler katıldı.

Rehber öğretmenlerin eğitimdeki önemine dikkat çekildiği toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra yıl boyunca yürütülecek olan rehberlik faaliyetleri ve uygulanması planlanan çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

RAM’ın çalışmalarından oluşan sunumu da inceleyen öğretmenlere, yeni eğitim -öğretim yılında yapılacak tüm çalışmalarda başarılar dilendi. Öğretmenlerin görüş ve temennilerinin dinlenildiği toplantı, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.