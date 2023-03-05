Cizre’de Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekipleri Toplantısı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekipleri Toplantısı yapıldı.

Cizre’de Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlığında Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekipleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ülkeyi derinden sarsan deprem sonrasında ilçeye gelen afetzede öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin süreçler değerlendirildi. Psikososyal Destek Eylem Planı’nda yer alan başlıkların önemine dikkat çekildiği toplantıda, depremden etkilenen öğrenciler için kaygı düzeyini azaltmaya yönelik çalışmalara da değinildi. Sürece ilişkin görüş alışverişinin yapıldığı toplantı, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Abdülbaki Sülger, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Özlem Usul ve her kademeyi temsil eden psikolojik danışmanlar katıldı.